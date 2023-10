Shikarnyy zhiloy kompleks v sovremennom rayone Pazardzhi

O kompleksie

Stay Property oferuje nowe apartamenty w Gazipash. W kompleksie mieszkaniowym przedstawiono następujące układy: 1 + 1, 2 + 1. Powierzchnia mieszkań wynosi od 60 do 161 m2. Odległość do morza wynosi 1200 metrów. Ciepłe piętra w całym mieszkaniu i klimatyzacja w każdym pokoju są prezentem od dewelopera. Gazipasha – miasto w południowej Turcji, położone u wybrzeży Morza Śródziemnego, obok Alanyi. Pojawienie się międzynarodowego lotniska w 2011 roku dało nową rundę rozwoju zarówno miasta, jak i rynku nieruchomości. Gazipasha ma 50 km piaszczystego brzegu, słynna plaża Selinus o długości 2,5 km, piękne skaliste brzegi, na których można pływać w otoczeniu drzew iglastych. Pomimo długiej i szerokiej plaży z łagodnym dostępem do morza, w Gazipasha jest niewiele hoteli. Populacja miasta wynosi około 50 tysięcy osób. Jest wszystko na całe życie: duże supermarkety, rynki, sklepy, butiki, sieci restauracji, dla dzieci — przedszkola i szkoły. Nieruchomości w Gazipasha są odpowiednie dla tych, którzy chcą przeprowadzić się do tureckiego miasta z morzem, z perspektywami znalezienia pracy, otwarcia firmy, edukacji dzieci. Ponadto jest to świetna inwestycja i wygodna opcja dla ośrodka wypoczynkowego.