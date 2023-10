Proekt klassa lyuks v krasivom meste Alani - Tepe

O kompleksie

Zwracamy uwagę na nowy projekt w malowniczej okolicy Alanya - Tepe. W kompleksie mieszkaniowym przedstawiono następujące plany: 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1. Powierzchnia mieszkania wynosi od 147 do 405 m2. Odległość do plaży wynosi 4000 metrów. Dzielnica Tepe jest idealnym wyborem dla osób poszukujących spokoju, pięknej przyrody, doskonałych warunków do relaksu i pięknych widoków na morze. W tej okolicy możesz cieszyć się życiem w kurorcie i, jeśli chcesz, szybko dostać się do centrum miasta, gdzie znajdują się sklepy, restauracje, kluby nocne i wiele innych. Dzielnica Tepe to świetne miejsce do kupowania nieruchomości na tureckim wybrzeżu. Tutaj znajdziesz zarówno małe apartamenty, jak i luksusowe wille z widokiem na morze. Jedną z głównych atrakcji Tepe jest góra Sapanch, na której znajduje się park narodowy. Tutaj możesz wybrać się na spacer malowniczymi ścieżkami, podziwiać widoki na morze i okolicę, a także odwiedzić muzeum poświęcone historii Alanyi i okolic.