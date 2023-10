Novye rezidencii v otlichnoy lokacii - rayon Maltepe Stambul

Karakocali, Turcja

od €209,000

Wyróżnia się niskimi budynkami, piaszczystymi plażami i bogatą infrastrukturą społeczną. Ponadto administracja miasta przenosi się w najbliższej przyszłości do Oba do nowego budynku ratusza, co czyni ten obszar atrakcyjnym pod względem inwestycji. Co więcej, to Oba znajduje się bardzo blisko centrum miasta, po zachodniej stronie przylega do Alanyi, na wschodzie graniczy z dzielnicą Tosmur. To tutaj, w Oba, rozpoczęła się budowa nowego, nowoczesnego kompleksu mieszkalnego, który będzie położony zaledwie 1500 metrów od morza. Projekt będzie się składał z sześciu 4-piętrowych bloków mieszkalnych, 180 mieszkań o różnych układach w przystępnych cenach, powierzchnia mieszkań wynosi od 52 m2 do 200 m2. Basen / basen dla dzieci Plac zabaw dla dzieciTurecka łazienka z masażemSaunaFitness CenterGeneratorBezprzewodowy internet we wspólnych obszarach Kamery nadzoru na całym terytorium • Odległość od plaży: 1500 m • Odległość od centrum Alanyi: 3 km • Odległość od lotniska Gazipasha: 35 km Rozpoczęcie projektu: 30.03.2021 Zakończenie: 30.09.2023