Premium ZhK na beregu morya v Mahmutlare

Alanya, Turcja

od €220,000

57–111 m² 2

Poddaj się: 2025

Royal Heaven to nowy kompleks mieszkaniowy położony w centralnej dzielnicy Alanyi. Budowa Królewskiego Nieba pójdzie na wzgórze, dzięki czemu z każdego mieszkania będzie widok na morze i infrastrukturę projektu. Infrastruktura: Cała infrastruktura projektu Royal Heaven została zaprojektowana i zaprojektowana w celu stworzenia odpowiedniego poziomu jakości i najprzyjemniejszej atmosfery dla wygodnej rozrywki z najbliższymi. Do dyspozycji mieszkańców kompleksu będą: - basen odkryty; - basen dla dzieci; - plac zabaw; - fitness; - sauna; - lobby; - Otwarty parking; - nadzór wideo; - Generator; - Zielony ogród. Lokalizacja: Infrastruktura miejska - 500 metrów. Lotnisko w Antalyi znajduje się 120 km od hotelu. Lotnisko Gazipasha znajduje się 35 km od hotelu. Port morski Alanya oddalony jest o 3,5 km. Do piaszczystej plaży Kleopatry - 400 metrów.