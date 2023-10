Kvartiry v novom komplekse - v rayone Oba Alaniya

O kompleksie

Nowe mieszkania na sprzedaż w Oba - Alanya. Dom ma układy mieszkań: 1 + 1, 2 + 1. Powierzchnia od 57,3 do 120,2 metrów kwadratowych. Odległość od morza 1100 metrów. Nabrzeże Oba wychodzi na słynny Ataturk i jest wyposażony do jazdy na rowerze, podróży, sportów na świeżym powietrzu, sportów plażowych i spacerów morskich. Od centrum Alanyi region Oba jest oddzielony naturalną granicą – rzeki Oba Tea z zwęglonymi i porozrzucanymi zielonymi brzegami. Co znajduje się w okolicy Oba: centrum handlowe Alanyum, Neva Outlet, Kipa, metro, turecki Bim, A101, Şok, Migros itp., Supermarket sprzętowy Koçtaş, sklep technologiczny Vatan, butiki i sklepy firmowe wiodących marek. Oto największy szpital państwowy w Alanyi. Plaże w Oba są piaszczyste i żwirowe, z infrastrukturą rekreacyjną i sportową. Niżej Oba nad morzem są bardziej aktywne, turystyczne, jest wiele hoteli i nieco mniej nowych projektów, ponieważ wtedy w Upper Oba można zawsze kupić apartamenty w nowych domach