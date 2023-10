Kvartiry v stroyaschemsya komplekse - rayon Avsallar

O kompleksie

Nowe apartamenty 1 + 1, 2 + 1 w Alanyi – Dzielnica Avsallar są przedstawione. Powierzchnia apartamentu wynosi od 54 do 123 metrów kwadratowych. Odległość do morza wynosi 1900 metrów. Jeśli chodzi o nowe apartamenty w Avsallar, zalecamy rozważenie, czy piaszczyste plaże są dla Ciebie ważne, a także lasy iglaste, z których obszar jest bogaty. Avsallar znajduje się 20 km od centrum Alanyi. Lotnisko w Antalyi znajduje się 95 km od hotelu. To zielone przedmieście, ale z pełną infrastrukturą społeczną. Główna ulica w Avsallar wygląda niecodziennie, jest ukryta przed palącym słońcem przez korony drzew. Infrastruktura dzielnicy: w Avsallar znajduje się cała podstawowa infrastruktura, w tym szkoły, punkty pierwszej pomocy, apteki, sklepy itp. W środy znajduje się duży bazar rolniczy, kantory wymiany walut, bankomaty, apteki, liczne restauracje, kawiarnie. Główna ulica w koronach drzew charakteryzuje się szczególną atmosferą turystyczną. Nieruchomości w Avsallar mają duży potencjał wynajmu, obszar ten jest uważany za jeden z najlepszych do relaksu na morzu i otoczony piękną przyrodą Turcji.