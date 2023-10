Novyy proekt nedaleko ot znamenitogo plyazha Inzhekum - rayon Avsallar

Kartal, Turcja

od €283,589

Kompleks mieszkaniowy znajduje się w regionie Kartal w azjatyckiej części Stambułu na wzgórzu, z którego roztacza się malowniczy widok na Morze Marmara i Wyspy Książęce. Obszar ten charakteryzuje się rozwiniętą infrastrukturą i doskonałą dostępnością transportu. Projekt zajmuje powierzchnię 17 tysięcy metrów kwadratowych. W 25-piętrowym budynku można kupić 77 przestronnych apartamentów o układzie od 1 + 1 do 4 + 1. Panoramiczne szyby, a także przestronne balkony pozwolą podziwiać krajobrazy. W odległości spaceru od kompleksu mieszkalnego znajdują się cztery centra handlowe, wiele restauracji i kawiarni. Wybrzeże jest zaledwie pięć minut, a las Aydos - dziesięć minut spacerem. Kompleks mieszkaniowy jest dogodny dla studentów — w pobliżu znajdują się cztery uniwersytety. W okolicy znajduje się wiele publicznych i prywatnych szpitali. Międzynarodowe lotnisko Sabiha Goekchen znajduje się zaledwie 15 minut od hotelu. W pobliżu kompleksu mieszkalnego znajduje się przystanek autobusowy, stacja metra Kartal i dworzec kolejowy. Kompleks mieszkaniowy obejmuje salę fitness i basen, saunę i łaźnię turecką. Dobrze utrzymany obszar z oryginalnym wystrojem krajobrazu jest idealny do relaksu. Jest przestronny parking. — to szybko rozwijająca się i atrakcyjna dzielnica do życia w Stambule, więc mieszkania w tym kompleksie mieszkaniowym mają wysoką wartość inwestycyjną. Wygodne i różnorodne układy oraz rozwinięta infrastruktura społeczna sprawiają, że projekt jest szczególnie wygodny dla intensywnego życia z rodziną.