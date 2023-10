Uyutnyy butik kompleks v turisticheskom rayone Avsallar

Mersin, Turcja

od €95,000

74 m² 1

Poddaj się: 2023

Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! ROYAL TERACCE to nowy luksusowy kompleks mieszkaniowy z własną infrastrukturą, położony w popularnym kurorcie Mersin, 10 km od centrum miasta. Teja – jest jednym z najpopularniejszych obszarów Mersin, który jest doskonały zarówno do stałego pobytu, jak i wypoczynku, ponieważ infrastruktura miejska i połączenia transportowe są tutaj dobrze rozwinięte. Na podstawie funkcji warto podkreślić bezpośrednią bliskość morza, więc z dowolnego miejsca w regionie możesz być na morzu w ciągu kilku minut. Infrastruktura: - Otwarty parking; - basen; - plac zabaw; - altana. Odległości: - Morze i plaża: 1 km - Lotnisko: 50 km. - Mersin Center: 10 km. Zadzwoń lub napisz, chętnie doradzimy za darmo! Zapewnijmy opcje planowania!