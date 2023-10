Apartamenty s shikarnym vidom na Bosfor

Mahmutlar, Turcja

od €144,000

Poddaj się: 2024

Prestiżowy kompleks będzie zlokalizowany w regionie Mahmutlar, na działce o powierzchni 5850 m2, będzie zlokalizowany jeden 13-piętrowy blok, przeznaczony dla 144 mieszkań. Kompleks ten sprzedaje mieszkania o powierzchni od 1 + 1 o powierzchni 64 m2 do dupleksów na ostatnich piętrach o powierzchni 2 + 1 o powierzchni 111-116 m2. Kompleks będzie położony 800 metrów od morza i 300 metrów od centralnej ulicy Ataturk, na której znajdują się wszelkiego rodzaju sklepy, kawiarnie, apteki i przystanki transportu publicznego. Infrastruktura kompleksu zachwyci swoją różnorodnością najbardziej wymagającą nabywcą. Infrastruktura: • Odkryty basen ze zjeżdżalniami • Kryty basen • Sauna / łaźnia parowa • Klub dla dzieci • Plac zabaw • Kino • Sala fitness • Działka dla zwierząt ulicznych ( miski, dom ) • Parking dla rowerów • Otwarty parking • Miejsce do grillowania • Ogród botaniczny • Kort tenisowy i boisko do koszykówki • Sala konferencyjna • System bezpieczeństwa i nadzoru wideo 24/7 Charakterystyka: • Wbudowany zestaw słuchawkowy do kuchni • Kompletny zestaw hydrauliczny • Przesuwne okna z ochroną cieplną • Przesuwne drzwi balkonowe • Taras z dostępem do ogrodu Rozpoczęcie budowy - sierpień 2022 r Koniec budowy: wrzesień 2024 r Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z kierownikiem.