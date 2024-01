Elitnyy ZhK na stadii stroitelstva v stremitelno razvivayuschemsya rayone

O kompleksie

Stay Property oferuje nowe apartamenty w rejonie Altyntash - Antalya.W kompleksie mieszkaniowym prezentowane są następujące układy: 2+1, 3+1. Powierzchnia mieszkania od 77 do 120 m2. Odległość do morza 5,8 km.Altyntash – to szybko rozwijająca się i niezwykle obiecująca mikrodzielnica Antalyi, który jest częścią popularnej dzielnicy Aksu Jednym z głównych atutów okolicy jest wygoda lokalizacji: lotnisko znajduje się w pobliżu, najlepsze plaże Antalyi i czyste morze. Wygodny węzeł komunikacyjny pozwala szybko dostać się w każdą okolicę miasta, Na lotnisko w Antalyi tylko 1,5 km. Ta okolica nie sprawia, że okolica jest hałaśliwa, gdyż samoloty przelatują nad nią nie, ale równolegle do granicy okolicy. Odległość do piaszczystych plaż Lara i Kundu wynosi 2,5 km. Turecka nazwa plaży Lara brzmi jak «Altynkum», co w tłumaczeniu oznacza «gold sand». Czyste morze i plaża Lara słusznie przypisana jest Błękitnej fladze jakości, co czyni ją najpopularniejszą plażą Antalyi wśród turystów: wiele prywatnych klubów plażowych ma ogrodzony teren i oferuje szereg usług za dodatkową opłatą. W promieniu 5-20 km od okolicy znajduje się 120 najlepszych hoteli pięciogwiazdkowych w Antalyi, z czego 10 znajduje się w TOP-100 hoteli na świecie. Ponieważ mikrodzielnica jest w trakcie rozwoju, a gmina miejska aktywnie inwestuje w jej poprawę, mieszkańcy okolicy korzystają z infrastruktury sąsiednich dzielnic Lara i Muratpasha. Główne centrum handlowe Terra City znajduje się w odległości 7 km od Altyntash, Agora, Ikea i Metro - 6,5 km, SEC Mall Of Antalya – w 4.5 km.W 20 km od okolicy znajduje się «Kraina Legends» – największy park rozrywki w Turcji z własną restauracją, parkiem wodnym, i program spektakli, którzy nie pozostawią obojętnym nawet doświadczony turystaAltynash – to jedyny obszar blisko morza, w obrębie którego nie powstają duże działki. Dzięki temu możliwe jest tworzenie przestronnych, płynnych i mieszkalnych kompleksów z własnymi parkami wodnymi, obszarami uzdrowiskowymi, restauracjami itp. Wiele projektów dzielnicy jest realizowanych przez czołowych architektów Turcji. Dlatego w Altyntash znajdują się najnowocześniejsze kompleksy mieszkalne z rozwiniętą infrastrukturą i designem. Podstawą projektowania budynków mieszkalnych jest wykorzystanie zaawansowanych technologii budowlanych, jak również pragnienie maksymalnego komfortu. Korzystne położenie terytorialne, bliskość najlepszych hoteli na świecie, szykowne piaszczyste plaże i czyste morze przyczynia się do wzrostu kosztów nieruchomości w sąsiedztwie, a także czyni go atrakcyjnym dla życia, nieruchomości w Altyntash nadają się do opłacalnych inwestycji, tworząc źródło pasywnego dochodu i całorocznego życia. Aby wyjaśnić szczegóły, napisz do nas na czacie, zamów połączenie lub zostaw prośbę. Chętnie Ci pomożemy!