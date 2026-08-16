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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Mezitli, Turcja

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1 pokojowe
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49 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
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Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 6/14
Lavinya Concept jest nowoczesnym kompleksem mieszkalnym i składa się z 3 bloków 14 pięter. P…
$171,023
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Mieszkanie 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 14
Niedrogie Apartamenty o Stylowym Wystroju w Kompleksie w Mersin Tece Niedrogie apartamenty n…
$63,474
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Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Liczba kondygnacji 13
Zupełnie Nowe Apartamenty w Odległości Spaceru od Plaży w Mersin Tece Nowo wybudowane aparta…
$151,925
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Liczba kondygnacji 13
Inwestycyjne Nieruchomości z 2 Sypialniami w Kompleksie z Bogatymi Udogodnieniami w Mezitli …
$85,560
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Mieszkanie 4 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Liczba kondygnacji 13
Zupełnie Nowe Apartamenty w Odległości Spaceru od Plaży w Mersin Tece Nowo wybudowane aparta…
$186,985
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Mieszkanie 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartamenty z Natychmiastową Dostawą 200 m od Plaży w Mersin Tece Apartamenty na sprzedaż w …
$55,422
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 14
Apartamenty z Widokiem na Morze w Mersin, w Odległości Spaceru od Plaży Te apartamenty znajd…
$97,130
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Mieszkanie 6 pokojów w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 6 pokojów
Mezitli, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 245 m²
Piętro 14/18
Nowe Apartamenty Blisko Morza i Udogodnień w Mersin Apartamenty znajdują się w Mersin, Mezit…
$462,048
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Mieszkanie 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Liczba kondygnacji 10
Nowe Apartamenty w Odległości Spaceru od Plaży w Mezitli, Mersin Dzielnica Mezitli w Mersin …
$83,710
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Mieszkanie 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Liczba kondygnacji 14
Apartamenty z Panormicznym Widokiem na Morze w Mezitli Mersin Mersin charakteryzuje się dług…
$100,058
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Mieszkanie 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Liczba kondygnacji 14
Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie z Możliwością Inwestycyjną w Centralnej Lokalizacji Mez…
$78,552
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Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Liczba kondygnacji 14
Niedrogie Apartamenty o Stylowym Wystroju w Kompleksie w Mersin Tece Niedrogie apartamenty n…
$138,488
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Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Liczba kondygnacji 14
Mieszkania Oferujące Możliwość Inwestycji w Projekcie z Udogodnieniami w Mezitli Mersin Mers…
$118,450
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Mieszkanie 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Liczba kondygnacji 14
Mieszkania Oferujące Możliwość Inwestycji w Projekcie z Udogodnieniami w Mezitli Mersin Mers…
$87,958
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Mieszkanie 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Liczba kondygnacji 12
Nowe Apartamenty w Odległości Spaceru od Plaży w Mersin Mersin to jedno z najczęściej odwied…
$85,441
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Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Liczba kondygnacji 9
Apartamenty na Sprzedaż w Hybrydowym Projekcie w Mezitli w Mersin Nowe apartamenty na sprzed…
$116,262
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Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 13
Nowe Apartamenty na Sprzedaż w Atrakcyjnej Lokalizacji w Mersin Mezitli Nowe apartamenty na …
$139,772
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Mieszkanie 4 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 118 m²
Liczba kondygnacji 15
Nowe Apartamenty Inwestycyjne 200 Metrów od Morza w Mersin Apartamenty w Mersin, Tece położo…
$234,473
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Mieszkanie 1 pokój w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Mezitli, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Emerald Premium to nowy kompleks mieszkalny w najbardziej komfortowej okolicy Salt, miasta M…
$88,125
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Liczba kondygnacji 13
Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Tece Mezitli Mersin, śródziemnomorskie miast…
$79,857
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Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Piętro 1/14
Apartamenty z Widokiem na Miasto i Morze Kilka Kroków od Plaży w Erdemli Tömük Niedrogie apa…
$113,432
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Mieszkanie 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 14
Apartamenty z Natychmiastową Dostawą w Odległości Krótkiego Spaceru od Plaży w Mersin Tece A…
$128,878
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Mieszkanie 4 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Piętro 3/13
Nieruchomość z Widokiem na Morze i Miasto w Tece Mezitli Nieruchomość zlokalizowana jest w d…
$105,186
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Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 5/15
Stylowe Apartamenty Zaledwie 200 m od Morza w Mezitli, Mersin Apartamenty znajdują się w pre…
$136,246
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Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 10
Nowe Apartamenty w Odległości Spaceru od Plaży w Mezitli, Mersin Dzielnica Mezitli w Mersin …
$119,144
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Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Liczba kondygnacji 12
Nowe Nieruchomości z Widokiem na Morze w Mersin,Tece Tece to jedna z najbardziej pożądanych …
$162,432
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Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 4/15
Nowe Mieszkania w Zasięgu Spaceru od Wybrzeża w Mezitli, Mersin Mersin, znane z wyjątkowego …
$136,705
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Mieszkanie 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Liczba kondygnacji 13
Zupełnie Nowe Apartamenty w Odległości Spaceru od Plaży w Mersin Tece Nowo wybudowane aparta…
$87,649
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Mieszkanie 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Liczba kondygnacji 13
Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Tece Mezitli Mersin, śródziemnomorskie miast…
$56,710
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Mieszkanie 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 15
Nowe Apartamenty Inwestycyjne 200 Metrów od Morza w Mersin Apartamenty w Mersin, Tece położo…
$158,269
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