Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Mezitli
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na góry

Mieszkania w górach na sprzedaż w Mezitli, Turcja

;
1 pokojowe
168
2 pokojowe
157
3 pokojowe
36
4 pokojowe
12
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
22 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 14
Gotowy do Zamieszkania Apartamenty w Kompleksie z Aquaparkiem w Mersin Mersin to jedna z pro…
$138,905
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Liczba kondygnacji 13
Zupełnie Nowe Apartamenty w Odległości Spaceru od Plaży w Mersin Tece Nowo wybudowane aparta…
$151,925
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Piętro 2/14
Gotowy do Zamieszkania Apartamenty w Kompleksie z Aquaparkiem w Mersin Mersin to jedna z pro…
$123,406
Zostaw prośbę
It Is RealtyIt Is Realty
Mieszkanie 4 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Liczba kondygnacji 13
Zupełnie Nowe Apartamenty w Odległości Spaceru od Plaży w Mersin Tece Nowo wybudowane aparta…
$186,985
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Liczba kondygnacji 14
Apartamenty z Panormicznym Widokiem na Morze w Mezitli Mersin Mersin charakteryzuje się dług…
$100,058
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Liczba kondygnacji 14
Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie z Możliwością Inwestycyjną w Centralnej Lokalizacji Mez…
$78,552
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 1 pokój w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Mezitli, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 7/13
Apartamenty Inwestycyjne w Kompleksie z Aquaparkiem w Tece Mezitli Mersin, perła Morza Śródz…
$49,061
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Piętro 3/13
Nieruchomość z Widokiem na Morze i Miasto w Tece Mezitli Nieruchomość zlokalizowana jest w d…
$105,186
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Liczba kondygnacji 5
Nowe Apartamenty na Sprzedaż w Mezitli, Mersin, w Odległości Spaceru od Wszelkich Udogodnień…
$145,038
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Liczba kondygnacji 5
Nowe Apartamenty na Sprzedaż w Mezitli, Mersin, w Odległości Spaceru od Wszelkich Udogodnień…
$208,855
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Liczba kondygnacji 13
Zupełnie Nowe Apartamenty w Odległości Spaceru od Plaży w Mersin Tece Nowo wybudowane aparta…
$87,649
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 64 m²
Liczba kondygnacji 14
Apartamenty Inwestycyjne Kilka Kroków od Morza w Mersin Mezitli Mersin to jeden z najważniej…
$115,183
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Liczba kondygnacji 14
Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie z Możliwością Inwestycyjną w Centralnej Lokalizacji Mez…
$119,018
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Liczba kondygnacji 14
Stylowe Apartamenty z Szerokim Zapleczem Socjalnym w Mersin Yenişehir Mersin przyciąga uwagę…
$166,103
Zostaw prośbę
Mieszkanie 5 pokojów w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Mezitli, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 230 m²
Piętro 1/20
ILKEM PACIFICCONSCIOUS OF CONSTRUCTION & ndash; GRUDZIEŃ 2023 Kraj: Turcja Prowincja: Mersin…
$230,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Piętro 5/5
Welcome to the world of comfort and freedom, just a step from the coastal harmony! We pre…
$82,520
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 3/10
APARTAMENT 3+1 z oddzielną kuchnią, 2 łazienkami, 119 m2 brutto, 105 netto z meblami i sprzę…
$91,117
Zostaw prośbę
Mieszkanie 6 pokojów w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 6 pokojów
Mezitli, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 245 m²
Piętro 1/18
NEW PROJECT by ILKEM YAPI - LCD ILKEM DİAMOND ?▪ Ľ Address: Turkey, Mersin, Mezitli ( city c…
$230,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Piętro 5/15
New building in Mersin, Mesitli premium class two blocks per 15 floors apartments 1+1 an…
$69,349
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 14
Located in the city of Mersin, rn Mazetli, microdistrict. Tedge Apartments with layouts 1+1…
$82,367
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Piętro 5/10
$168,245
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Liczba kondygnacji 14
New complex in Mersin, Mezitli Located 900 meters from the sea Apartments 2 + 1 Two block…
$74,347
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się