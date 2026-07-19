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Wille nad morzem na sprzedaż w Kemer, Turcja

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1 obiekt total found
Willa 5 pokojów w Kemer, Turcja
Willa 5 pokojów
Kemer, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 280 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille Blisko Codziennych Udogodnień w Tekirova, Kemer, Antalya Wille znajdują się w Tekirova…
$1,26M
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