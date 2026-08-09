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Wille w górach na sprzedaż w Kemer, Turcja

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8 obiektów total found
Willa 4 pokoi w Kemer, Turcja
Willa 4 pokoi
Kemer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojąca Willa z 3 Sypialniami i Prywatnym Basenem w Kemer Çamyuva Çamyuva, położona w K…
$516,936
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Willa 5 pokojów w Kemer, Turcja
Willa 5 pokojów
Kemer, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 226 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa, Nowa Willa na Sprzedaż w Antalyi, Kemer Çamyuva Luksusowa willa znajduje się w dz…
$1,11M
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Willa 4 pokoi w Kemer, Turcja
Willa 4 pokoi
Kemer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 125 m²
Luksusowe Wille z Widokiem na Góry na Sprzedaż w Kemer Położona w Kemer, jednym z najpopula…
$762,036
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LDV InvestLDV Invest
Willa 4 pokoi w Kemer, Turcja
Willa 4 pokoi
Kemer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 115 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojąca Willa z Prywatnym Basenem 300 m od Morza w Kemer, Antalya Ta nowo wybudowana wi…
$685,155
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Willa 4 pokoi w Kemer, Turcja
Willa 4 pokoi
Kemer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesna willa z prywatnym basenem w Kemer - gotowa do pobytuWyobraź sobie poranki z widok…
$411,598
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Willa 4 pokoi w Kemer, Turcja
Willa 4 pokoi
Kemer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojąca Willa z 3 Sypialniami w Doskonałej Lokalizacji w Kemer Antalya Kemer to jedno z…
$1,04M
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Willa 5 pokojów w Kemer, Turcja
Willa 5 pokojów
Kemer, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 280 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille Blisko Codziennych Udogodnień w Tekirova, Kemer, Antalya Wille znajdują się w Tekirova…
$1,26M
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Willa 7 pokojów w Kemer, Turcja
Willa 7 pokojów
Kemer, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 460 m²
Luksusowa, Wolnostojąca Willa z 6 Sypialniami w Kemer, Antalya Willa znajduje się w Kemer, j…
$1,92M
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