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Bliźniaki nad morzem na sprzedaż w Fethiye, Turcja

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1 obiekt total found
Bliźniak 5 pokojów w Fethiye, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 3/3
Dwupoziomowy Apartament z Widokiem na Morze, Blisko Promenady w Fethiye Fethiye to jedno z n…
$501,750
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