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Bliźniaki w górach na sprzedaż w Fethiye, Turcja

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4 obiekty total found
Bliźniak 3 pokoi w Fethiye, Turcja
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Bliźniak 3 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Piętro 2/4
Symfonia Przyrody i Nowoczesności: wasz dwuhistoryczny Raj w FethiyeWyobraźcie sobie miejsce…
$571,996
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Bliźniak 5 pokojów w Fethiye, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Piętro 1/3
Dwupoziomowy Apartament z 4 Sypialniami w Kompleksie w Centrum Fethiye Fethiye jest jednym z…
$218,605
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Bliźniak 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe Apartamenty z 3 Sypialniami, 700 m od Morza w Fethiye Fethiye to prestiżowy nadmor…
$349,556
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TekceTekce
Bliźniak 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Piętro 2/3
Dwupoziomowe Apartamenty z 3 Sypialniami, 500 m od Plaży w Fethiye Çalış Apartamenty znajduj…
$377,831
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