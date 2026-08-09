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Mieszkania w górach na sprzedaż w Fethiye, Turcja

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7 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Fethiye, Turcja
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Mieszkanie 3 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 2/4
W czasach starożytnych Fethiye był znany jako Telmessos, "kraj świateł". Niewątpliwie najjaś…
$286,170
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Penthouse 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowocześnie Zaprojektowane Apartamenty w Centralnej Lokalizacji w Hisarönü, Fethiye Fethiye,…
$329,450
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Penthouse 6 pokojów w Fethiye, Turcja
Penthouse 6 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Oto rzadkie połączenie, które jest trudne do znalezienia w jednym obiekcie: morze przed ocza…
$1,49M
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Mieszkanie 2 pokoi w Fethiye, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 1/3
Wyobraź sobie: morze jest tylko 280 metrów od hotelu, poranne spacery wzdłuż słynnej plaży C…
$342,999
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Agencja
INEST HOMES
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Mieszkanie 2 pokoi w Fethiye, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/3
Sale of 1+1 apartment in Fethiye, New complex in ChalyshOur residential complex is ideal for…
$195,107
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Mieszkanie 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 3
Complex of viillas with a swimming pool, Fethiye, Turkey We offer a villa with balconies an…
$545,380
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Mieszkanie 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 3
New complex of villas with swimming pools in the forest, Fethiye, Turkey We offer villas wi…
$1,76M
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Realting.com
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