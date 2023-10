Villas with rooftop pools, gyms, 500 metres from Kata Beach, Phuket, Thailand

Bang Khae Nuea Subdistrict, Tajlandia

od €46,269

91 m² 1

Poddaj się: 2024

Muve Bangkhae to projekt zlokalizowany w Bang Khae Nuea w Bangkoku. Kompleks mieszkaniowy ma nowoczesny, dynamiczny design i mieści 261 metrów kwadratowych na 8 piętrach, z których otwiera się piękny widok na miasto. Stacja metra znajduje się 190 metrów od hotelu, co pozwoli Ci zaoszczędzić wystarczająco dużo czasu. W odległości spaceru znajdują się również: centra handlowe, sklepy, niezawodne szpitale i znane instytucje edukacyjne. Każde miejsce docelowe jest bardzo blisko! ŁATWY: - wspólny ogród - własna siłownia - sala konferencyjna - miejsce na nowoczesną pracę - całodobowe bezpieczeństwo - nadzór wideo 24/7 - pranie - lobby - w pobliżu transportu publicznego Zadzwoń do nas, a my zapewnimy Ci wybór najlepszych obiektów w Tajlandii i pomożemy zrealizować Twoje marzenia!