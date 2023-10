Premium apartments with 7% yield, 300 metres from Kata Beach, Phuket, Thailand

Pattaya, Tajlandia

od €92,754

Olympus to nowy luksusowy kompleks apartamentów w prestiżowej dzielnicy w centrum Pattaya, z widokiem na morze i miasto! Projekt składa się z sześciu 8-piętrowych budynków, oferuje studia i apartamenty, których wnętrza ozdobione są profesjonalnymi projektantami. Jest też dobrze utrzymany obszar z tropikalnymi ogrodami i doskonałą infrastrukturą. Dla dzieci prestiżowa szkoła Aksorn Pattaya jest bardzo blisko. Udana lokalizacja kompleksu zapewnia łatwy dostęp do dowolnego miejsca w mieście. Wszystkie niezbędne usługi i udogodnienia znajdują się w odległości spaceru. RÓWNIEŻ LCD: - nowoczesne ciche windy - baseny z tarasami - obszary rekreacji i spacerów z fontannami i wodospadami - sala fitness na dachu - pokój do jogi na dachu - spa - gabinet masażu - sauna i jacuzzi - łaźnia parowa - Wi-Fi - telewizja satelitarna - plac zabaw - boisko sportowe - parking podziemny - całodobowe bezpieczeństwo - nadzór wideo 24/7 - klucz - karta dostępu Zadzwoń do nas! I z pewnością wybierzemy świetną opcję w bezmiarze Tajlandii!