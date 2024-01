Phuket, Tajlandia

NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 300 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji, Tajlandii i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Tytuł Halo 1 to nowy projekt kondominium zlokalizowany przy 234, Soi Bangmalauw 2, Tambon Sa Khu, Amphoe Thalang, Phuket 83110, Tajlandia. Główną cechą kondominium jest terytorium z dużym ogrodem otoczonym zielonymi wzgórzami. W sumie projekt ma 6 budynków na 7 piętrach. Dostępne są apartamenty z 1 i 2 sypialniami o powierzchni od 36 do 59 m2. Projekt jest idealny zarówno do naszego własnego mieszkania, jak i wynajmu mieszkań - nasycona infrastruktura, dostęp do morza i doskonała plaża gwarantują wysoki poziom popyt na twoje mieszkanie! LOKALIZACJE: Projekt znajduje się 400 metrów od plaży Nayyang, gdzie przez cały rok spokojne morze bez fal. W odległości spaceru znajduje się wiele kawiarni i restauracji z widokiem na Morze Andamańskie, sklepy z owocami, masaże, wycieczki i inne rozrywki. Międzynarodowe lotnisko Phuket, klub golfowy Blue Canyon i park wodny Splash Jungle znajdują się 5-10 minut jazdy od hotelu. ŁATWY: - Wspólny basen - sauna - Siłownia ogólna - Parking - Bezpieczeństwo 24/7 - Nadzór wideo 24/7 - winda Zadzwoń do nas, a my zapewnimy bezpłatny wybór najlepszych obiektów w Tajlandii dla Twojego budżetu i życzeń!