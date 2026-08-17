Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Szwajcaria
  3. Vaud
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Vaud, Szwajcaria

;
Montreux
6
13 obiektów total found
Rezydencja 6 pokojów w Territet, Szwajcaria
Rezydencja 6 pokojów
Territet, Szwajcaria
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 4
Idealne połączenie wyrafinowania i elegancji! Ten piękny dom położony jest w słynnej dzielni…
$4,78M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Dom 5 pokojów w Territet, Szwajcaria
Dom 5 pokojów
Territet, Szwajcaria
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 240 m²
Ładny dom w prestiżowej okolicy. Ten uroczy dom położony jest zaledwie kilka minut od centru…
$5,52M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Willa 10 pokojów w Chernex, Szwajcaria
Willa 10 pokojów
Chernex, Szwajcaria
Pokoje 10
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 800 m²
Zaledwie 10 minut od centrum Montreux, w prestiżowej miejscowości Caux, znajduje się unikaln…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Rezydencja 2 pokoi w Territet, Szwajcaria
Rezydencja 2 pokoi
Territet, Szwajcaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 260 m²
Liczba kondygnacji 2
Świetna lokalizacja z pięknym widokiem na jezioro. Ta piękna willa z 4,5 pokojami znajduje s…
$4,77M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Willa w Territet, Szwajcaria
Willa
Territet, Szwajcaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 3
Modern comfortable villa of 210 sq.m. with breathtaking views. The location of the villa is…
$4,02M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Dom 8 pokojów w Nyon, Szwajcaria
Dom 8 pokojów
Nyon, Szwajcaria
Sypialnie 8
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 1 500 m²
Liczba kondygnacji 2
Ten luksusowy dom położony jest na dużej działce o powierzchni 16 402 m & sup2; w malownicze…
$9,03M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 4 pokoi w Rennaz, Szwajcaria
Mieszkanie 4 pokoi
Rennaz, Szwajcaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
Miłość od pierwszego wejrzenia! Jasny 4,5-pokojowe mieszkanie z ogromnym tarasem.Marzysz o s…
$983,347
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Mieszkanie 4 pokoi w Vevey, Szwajcaria
Mieszkanie 4 pokoi
Vevey, Szwajcaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 2
The latest opportunity:   Private elevator + terrace 50m2. a modern and elite real estate …
$991,963
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Rezydencja 6 pokojów w District de Lausanne, Szwajcaria
Rezydencja 6 pokojów
District de Lausanne, Szwajcaria
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 430 m²
Liczba kondygnacji 3
Ten luksusowy przestronny dwór ma doskonałą lokalizację i wspaniały widok na jezioro i Alpy.…
$5,73M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Dom 4 pokoi w Territet, Szwajcaria
Dom 4 pokoi
Territet, Szwajcaria
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 250 m²
Exclusive stunning duplex with breathtaking lake views. This stunning duplex, located in th…
$5,57M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Mieszkanie 4 pokoi w Servion, Szwajcaria
Mieszkanie 4 pokoi
Servion, Szwajcaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 112 m²
Liczba kondygnacji 3
Doskonały apartament 4,5 m2 z dużym ogrodem w cichej lokalizacji w Servion.Ten duży apartame…
$993,040
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Dom 10 pokojów w District de Lausanne, Szwajcaria
Dom 10 pokojów
District de Lausanne, Szwajcaria
Sypialnie 10
Powierzchnia 1 000 m²
Liczba kondygnacji 3
Ta rezydencja jest idealnie położona między centrum miasta a brzegiem Jeziora Genewskiego, w…
$19,11M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Mieszkanie 4 pokoi w Villeneuve VD, Szwajcaria
Mieszkanie 4 pokoi
Villeneuve VD, Szwajcaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Wspaniały apartament z 4-5 sypialniami w 2-piętrowym budynku. Zbuduj 2018.Jest on następując…
$1,06M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe

Typy nieruchomości w Vaud.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Vaud, Szwajcaria

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się