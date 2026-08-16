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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Montreux, Szwajcaria

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domy
6
6 obiektów total found
Dom 5 pokojów w Territet, Szwajcaria
Dom 5 pokojów
Territet, Szwajcaria
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 240 m²
Ładny dom w prestiżowej okolicy. Ten uroczy dom położony jest zaledwie kilka minut od centru…
$5,52M
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Rezydencja 6 pokojów w Territet, Szwajcaria
Rezydencja 6 pokojów
Territet, Szwajcaria
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 4
Idealne połączenie wyrafinowania i elegancji! Ten piękny dom położony jest w słynnej dzielni…
$4,78M
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Rezydencja 2 pokoi w Territet, Szwajcaria
Rezydencja 2 pokoi
Territet, Szwajcaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 260 m²
Liczba kondygnacji 2
Świetna lokalizacja z pięknym widokiem na jezioro. Ta piękna willa z 4,5 pokojami znajduje s…
$4,77M
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Willa 10 pokojów w Chernex, Szwajcaria
Willa 10 pokojów
Chernex, Szwajcaria
Pokoje 10
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 800 m²
Zaledwie 10 minut od centrum Montreux, w prestiżowej miejscowości Caux, znajduje się unikaln…
Cena na zgłoszenie
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Dom 4 pokoi w Territet, Szwajcaria
Dom 4 pokoi
Territet, Szwajcaria
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 250 m²
Exclusive stunning duplex with breathtaking lake views. This stunning duplex, located in th…
$5,57M
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Willa w Territet, Szwajcaria
Willa
Territet, Szwajcaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 3
Modern comfortable villa of 210 sq.m. with breathtaking views. The location of the villa is…
$4,02M
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