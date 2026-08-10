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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w District de Lausanne, Szwajcaria

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2 obiekty total found
Rezydencja 6 pokojów w District de Lausanne, Szwajcaria
Rezydencja 6 pokojów
District de Lausanne, Szwajcaria
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 430 m²
Liczba kondygnacji 3
Ten luksusowy przestronny dwór ma doskonałą lokalizację i wspaniały widok na jezioro i Alpy.…
$5,73M
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Dom 10 pokojów w District de Lausanne, Szwajcaria
Dom 10 pokojów
District de Lausanne, Szwajcaria
Sypialnie 10
Powierzchnia 1 000 m²
Liczba kondygnacji 3
Ta rezydencja jest idealnie położona między centrum miasta a brzegiem Jeziora Genewskiego, w…
$19,11M
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Parametry nieruchomości w District de Lausanne, Szwajcaria

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