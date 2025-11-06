Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Bliźniaki w górach na sprzedaż w Maresme, Hiszpania

1 obiekt total found
Bliźniak 3 pokoi w Premia de Dalt, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Premia de Dalt, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Piętro 2/3
Apartamenty w Kompleksie Mieszkaniowym w Pobliżu Plaż i Obszarów Handlowych w Maresme, Barce…
$577,924
Parametry nieruchomości w Maresme, Hiszpania

Tanie
Luksusowe
