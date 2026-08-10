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Penthouse z basenem na Sprzedaż w Estepona, Hiszpania

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26 obiektów total found
Penthouse 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Piętro 4/4
Piękne penthouse z w pełni wyposażoną kuchnią, przytulnym tarasem, basenem wspólnym na taras…
$663,067
VAT
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Penthouse 3 pokoi w Estepona, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Piętro 2/2
Luksusowy penthouse z niesamowitym widokiem na morze, tarasem relaksacyjnym na dachu, siłown…
$453,423
VAT
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Penthouse 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 205 m²
Piętro 3/3
Ekskluzywny, elegancki penthouse z widokiem na morze i góry, zapierający dech w piersiach ta…
$963,958
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w Estepona, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Piętro 2/4
Niesamowity penthouse na plaży z dużym tarasem i widokiem na morze, położony w ekskluzywnym …
$526,492
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w Estepona, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
Piętro 2/2
Dwupoziomowy penthouse typu superior z prywatnym basenem, spa i wspaniałym widokiem na morze…
$2,09M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Piętro 3/3
Luksusowy penthouse z basenem wspólnym, dużym tarasem na dachu i panoramicznym widokiem na m…
$1,34M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w Estepona, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 199 m²
Piętro 3
Atrakcyjny penthouse z dużym tarasem na dachu i niesamowitym widokiem na morze, położony w l…
$867,731
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 201 m²
Piętro 2/2
Oszałamiający, nowoczesny penthouse z widokiem na morze i góry, basenem i przepięknym tarase…
$1,11M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 146 m²
Piętro 2
Luksusowy, przestronny penthouse z zachwycającym widokiem na morze, basenem i tarasem na dac…
$1,37M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w Estepona, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Piętro 2/2
Wspaniały penthouse z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem, siłownią i zachwycającym wid…
$415,056
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 6 pokojów w Estepona, Hiszpania
Penthouse 6 pokojów
Estepona, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 236 m²
Piętro 2/2
Ogromny, zachwycający penthouse z prywatnym basenem na dachu, położony w luksusowym kurorcie…
$1,10M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 143 m²
Piętro 3/3
Przestronny, fantastyczny penthouse z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem i wspaniałym …
$653,041
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Piętro 4/4
Elegancki penthouse z pływackimi zapleczem na poziomie resortu, słoneczną oranżerią i widoka…
$509,256
VAT
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Penthouse 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 269 m²
Piętro 2/2
Ultra nowoczesny penthouse z prywatnym basenem, tarasem na dachu z panoramicznym widokiem na…
$999,552
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w Estepona, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Piętro 3/3
Ekskluzywny penthouse z zapierającym dech widokiem na morze, salonem na tarasie słonecznym i…
$482,732
VAT
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Penthouse 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 274 m²
Piętro 2
Obfity penthouse na plaży z ogromnym tarasem na dachu, panoramicznym widokiem na morze, siło…
$849,094
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w Estepona, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Piętro 3/3
Piękny penthouse z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem i wspaniałym widokiem na morze p…
$485,975
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 7 pokojów w Estepona, Hiszpania
Penthouse 7 pokojów
Estepona, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 290 m²
Piętro 2/2
Spektakularny, dwupoziomowy penthouse z basenem bez krawędzi, dużym tarasem na dachu i niesa…
$1,98M
VAT
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Penthouse 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Piętro 3/3
Niesamowity penthouse z zagospodarowanymi ogrodami, prywatnym tarasem na dachu i spokojnymi …
$648,144
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w Estepona, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 177 m²
Piętro 2/3
Nowoczesny penthouse gotowy do klucza z widokiem na morze, dużym tarasem, basenem wspólnym, …
$405,695
VAT
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Penthouse 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 547 m²
Piętro 2
Keyready wysokiej klasy penthouse z ekskluzywnym designem, prywatnym basenem bez krawędzi, s…
$5,03M
VAT
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Penthouse 6 pokojów w Bel Air, Hiszpania
Penthouse 6 pokojów
Bel Air, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
Piętro 2/2
Przestronny, gotowy do zamieszkania penthouse z widokiem na morze i góry, basenem i siłownią…
$808,023
VAT
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Penthouse 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Piętro 2/2
Wspaniały penthouse z tarasem na dachu i zachwycającym widokiem na morze, basenami solankowy…
$533,420
VAT
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Penthouse 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 195 m²
Piętro 5/5
Niesamowity luksusowy penthouse z pięknym widokiem na morze, basenem i tarasem na dachu, poł…
$914,346
VAT
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Penthouse 3 pokoi w Estepona, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 186 m²
Piętro 3
Luksusowy penthouse miejski ze wspólnym basenem, siłownią, dużym tarasem, garażem i innymi p…
$599,715
VAT
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Penthouse 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 236 m²
Piętro 2
Nowo wybudowany i całkowicie umeblowany dwupoziomowy penthouse z widokiem na morze, dużymi t…
$498,662
VAT
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