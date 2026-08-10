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Domy z basenem na sprzedaż w Estepona, Hiszpania

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wille
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15 obiektów total found
Willa 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 236 m²
Luksusowa willa z dużym basenem, ogrodem i widokiem na morze położona w ośrodku golfowym w p…
$1,19M
VAT
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Willa 5 pokojów w Estepona, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Estepona, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 218 m²
Fantastyczna nowoczesna willa z ogrodem, prywatnym basenem na tarasie na dachu i wspaniałym …
$950,317
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 5 pokojów w Estepona, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Estepona, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 379 m²
Liczba kondygnacji 3
Ogromna pierwszorzędna willa z dużym basenem bez krawędzi, piwnicą i tarasem na dachu z zapi…
$5,15M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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TekceTekce
Bliźniak 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Luksusowy dwupoziomowy parter z dużym prywatnym ogrodem w ekskluzywnym kompleksie mieszkanio…
$554,088
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 889 m²
Liczba kondygnacji 3
Ekskluzywna willa z dużym ogrodem, basenem, piwnicą i dużym tarasem na dachu z niesamowitym …
$3,06M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 197 m²
Piękny, nowoczesny dom szeregowy z dużym ogrodem i prywatnym tarasem na dachu z niesamowitym…
$892,416
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 228 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysokiej klasy designerska willa z dużym basenem, ogrodem i niesamowitym widokiem na morze p…
$1,19M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 195 m²
Niesamowity szeregowiec z w pełni wyposażoną kuchnią, prywatnym tarasem na dachu i panoramic…
$688,046
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 186 m²
Fantastyczny szeregowiec na rogu z w pełni wyposażoną kuchnią, dużymi tarasami, prywatnym ga…
$682,369
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 5 pokojów w Estepona, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Estepona, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 290 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysokiej klasy designerska willa z dużym basenem, ogrodem i pięknym widokiem na morze, położ…
$1,72M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 5 pokojów w Estepona, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Estepona, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 2
Ekskluzywna willa premium z ogrodem, prywatnym basenem na tarasie na dachu i niesamowitymi w…
$843,752
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 5 pokojów w Estepona, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Estepona, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 452 m²
Liczba kondygnacji 2
Niezwykła willa z prywatnym basenem bez krawędzi i widokiem na morze w ekskluzywnej dzielnic…
$1,64M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 9 pokojów w Estepona, Hiszpania
Willa 9 pokojów
Estepona, Hiszpania
Pokoje 9
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 225 m²
Imponująca willa gotowa do klucza z prywatnym basenem, ekskluzywną siłownią, ogrodem i dedyk…
$1,44M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 9 pokojów w Estepona, Hiszpania
Willa 9 pokojów
Estepona, Hiszpania
Pokoje 9
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 182 m²
Ogromna, ekskluzywna, gotowa willa z basenem, dużym ogrodem i strefą spa położoną w ekskluzy…
$7,84M
VAT
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Willa w Estepona, Hiszpania
Willa
Estepona, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Spectacular Seafront Luxury Detached Villa on The New Golden Mile! This brand-new luxury det…
$4,89M
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