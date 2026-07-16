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Mieszkania na sprzedaż w Anoia, Hiszpania

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54 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Carme, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Carme, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 113 m²
Opis przedmiotu: Położony w uroczym mieście La Nucía, ten kompleks mieszkalny oferuje wiele …
$428,324
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Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 1 pokój w Carme, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Carme, Hiszpania
Sypialnie 1
Powierzchnia 78 m²
Opis terenu: Przedstawiamy ekskluzywny kompleks mieszkalny w malowniczym Benijofarze - dziew…
$285,359
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Mieszkanie 3 pokoi w Carme, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Carme, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 103 m²
Opis terenu: W sercu słonecznego Guardamar del Segura otwiera się nowoczesny kompleks mieszk…
$336,744
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Mieszkanie 2 pokoi w Carme, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Carme, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 61 m²
Opis terenu: W uroczym obszarze Bigastro, nowy kompleks mieszkalny osiemnastu starannie zapr…
$199,717
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Mieszkanie 1 pokój w Carme, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Carme, Hiszpania
Sypialnie 1
Powierzchnia 51 m²
Opis przedmiotu: W samym sercu Guardamar del Segura i zaledwie 600 metrów od plaży, ten eksk…
$192,980
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Mieszkanie 3 pokoi w Carme, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Carme, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 101 m²
Opis terenu: W sercu słonecznego Guardamar del Segura znajduje się nowoczesny kompleks miesz…
$393,839
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Nils Ott Real Estates
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Carme, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Carme, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 63 m²
Opis przedmiotu: Położony w uroczym mieście Guardamar del Segura, ten kompleks mieszkalny of…
$359,696
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Mieszkanie 2 pokoi w Carme, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Carme, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 86 m²
Opis przedmiotu: Ta ekskluzywna rezydencja w malowniczym Guardamar del Segura stanowi inteli…
$336,858
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Agencja
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Mieszkanie 2 pokoi w Carme, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Carme, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 89 m²
Opis terenu: Ósma faza prestiżowego kompleksu mieszkalnego Mar de Pulpí, Las Amapolas, zosta…
$268,345
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Mieszkanie 2 pokoi w Carme, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Carme, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 69 m²
Opis terenu: W samym sercu spokojnej i przytulnej dzielnicy Bigastro powstał kompleks mieszk…
$233,974
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Mieszkanie 2 pokoi w Carme, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Carme, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 63 m²
Opis terenu: W sercu uroczego Bigastro jest mały kompleks mieszkalny trzech starannie zaproj…
$200,973
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Mieszkanie 2 pokoi w Carme, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Carme, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Opis terenu: W uroczym mieście Agilas zbudowany jest ekskluzywny kompleks mieszkalny, oferuj…
$266,061
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Mieszkanie 3 pokoi w Carme, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Carme, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 103 m²
Opis przedmiotu: Położony w uroczym mieście Guardamar del Segura, ten kompleks mieszkalny of…
$279,764
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Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 3 pokoi w Carme, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Carme, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 88 m²
Opis przedmiotu: Położony w uroczym mieście San Fulgencio, ten kompleks mieszkalny oferuje w…
$205,541
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Mieszkanie 2 pokoi w Carme, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Carme, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 95 m²
Opis przedmiotu: Znajduje się w uroczym mieście La Nucía, to mieszkanie oferuje wybór 52 nie…
$398,964
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Mieszkanie 3 pokoi w Carme, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Carme, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 96 m²
Opis terenu: Guardamar del Segura Residence oferuje 44 starannie zaprojektowane właściwości,…
$311,737
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Mieszkanie 2 pokoi w Carme, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Carme, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 95 m²
Opis przedmiotu: W sercu przyjemnej La Nucía budowana jest nowoczesna rezydencja z 52 jednos…
$362,694
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Mieszkanie 2 pokoi w Carme, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Carme, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
Opis przedmiotu: Nie każda posiadłość nad morzem musi być na linii frontu, aby mieć sens. Te…
$203,257
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Mieszkanie 2 pokoi w Carme, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Carme, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 86 m²
Opis przedmiotu: Położony w uroczym mieście Guardamar del Segura, ten kompleks mieszkalny of…
$255,784
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Mieszkanie 2 pokoi w Carme, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Carme, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
Opis terenu: W malowniczym nadmorskim mieście Guardamar del Segura powstaje kompleks mieszka…
$256,926
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Mieszkanie 1 pokój w Carme, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Carme, Hiszpania
Sypialnie 1
Powierzchnia 56 m²
Opis przedmiotu: W samym sercu Guardamar del Segura i zaledwie 600 metrów od plaży, ten eksk…
$245,507
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Mieszkanie 2 pokoi w Carme, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Carme, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 136 m²
Opis terenu: W dzielnicy mieszkalnej Mar de Pulpi, zwanej Los Narsisos, w 7. fazie, nowoczes…
$242,081
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Mieszkanie 2 pokoi w Carme, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Carme, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 101 m²
Opis terenu: W Mikołaju Paul oferujemy unikalny kompleks mieszkalny 14 starannie zaprojektow…
$321,089
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Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 3 pokoi w Carme, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Carme, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 78 m²
Opis terenu: W samym sercu przyjemnego nadmorskiego miasta Santiago de la Ribera jest eksklu…
$353,987
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Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Carme, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Carme, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Opis terenu: Na Costa Almeria, tuż obok piaszczystych plaż Los Nardos i La Entrevista, otwor…
$299,176
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Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Carme, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Carme, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 82 m²
Opis przedmiotu: Kompleks mieszkalny otwiera się w uroczym portowym mieście Santa Pola, łącz…
$314,021
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Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Carme, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Carme, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 147 m²
Opis terenu: W dzielnicy mieszkalnej Mar de Pulpi, zwanej Los Narsisos, faza 7, nowoczesne m…
$256,926
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Mieszkanie 1 pokój w Carme, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Carme, Hiszpania
Sypialnie 1
Powierzchnia 75 m²
Opis przedmiotu: Położony w uroczym mieście San Fulgencio, ten kompleks mieszkalny oferuje w…
$179,277
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Carme, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Carme, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 63 m²
Opis przedmiotu: Położony w uroczym mieście Guardamar del Segura, ten kompleks mieszkalny of…
$288,899
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Carme, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Carme, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 97 m²
Opis terenu: Przedstawiamy ekskluzywny kompleks mieszkalny w pięknej Orihuela Costa, który b…
$416,791
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Nils Ott Real Estates
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Parametry nieruchomości w Anoia, Hiszpania

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