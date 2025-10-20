Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy pomieszczeń biurowych w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia

Lublana
5
An office in a modern building w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
An office in a modern building
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Powierzchnia 255 m²
Liczba kondygnacji 2
Do wynajęcia biuro (nieumeblowane) w nowoczesnym budynku biznesowym w Lublanie-Vič.   Biuro …
$3,770
za miesiąc
MILARO d.o.o.
English
A modern furnished office w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
A modern furnished office
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Powierzchnia 285 m²
Raz dopuszczalność, obniżona cena do 30.4.2025.W bardzo dobrym miejscu, w pobliżu centrum ha…
$4,824
za miesiąc
MILARO d.o.o.
English
A unique business premise with a panoramic glass w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
A unique business premise with a panoramic glass
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Powierzchnia 267 m²
Liczba kondygnacji 2
For rent is unfurnished business premise in a modern, business building in Ljubljana-Vič.   …
$4,365
za miesiąc
MILARO d.o.o.
English
A business premise with a spacious terrace w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
A business premise with a spacious terrace
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Powierzchnia 398 m²
Liczba kondygnacji 3
For rent is unfurnished business premise in a modern, business building in Ljubljana-Vič.   …
$4,497
za miesiąc
MILARO d.o.o.
English
Business premise - BTC shopping area w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Business premise - BTC shopping area
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Powierzchnia 183 m²
This wonderfully business premise of 183,45 m2 is located in an excellent location in the BT…
$2,996
za miesiąc
MILARO d.o.o.
English
