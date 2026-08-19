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Penthouse na Sprzedaż w Lublana, Słowenia

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1 obiekt total found
Penthouse w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Penthouse
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 298 m²
WYŁĄCZENIE: PENTHOUSE DUPLEX Z WIDOKIEM KASTLI LJUBLJANALokalizacja: Ljubljana- Trnovo, blis…
$3,65M
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Agencja
MILARO d.o.o.
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Parametry nieruchomości w Lublana, Słowenia

Tanie
Luksusowe
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