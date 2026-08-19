Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Słowenia
  3. Lublana
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Lublana, Słowenia

;
mieszkania
21
domy
24
45 obiektów total found
Dom w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Dom
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Powierzchnia 161 m²
AN EXCELLENT OPPORTUNITY!   FULLY EQUIPPED, MODERN SEMI-DETACHED HOUSE Location: Lj…
$1,45M
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
MILARO d.o.o.
Języki komunikacji
English
Willa w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Willa
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Powierzchnia 125 m²
Nowy dom z jednym z najpiękniejszych widoków AdriatykuNa sprzedaż jest nowy dom jednoosobowy…
$1,09M
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Dom 4 pokoi
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 254 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż: nowoczesny dom terraced w dobrze zaplanowanej społeczności mieszkalnej Zeleni G…
$1,45M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AGENCIJA Elite
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
International Property AlertsInternational Property Alerts
Willa w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Willa
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Powierzchnia 101 m²
Townhouse z częściowym widokiem na Adriatyk.Mały dom o powierzchni 101 m2, zbudowany w 1920 …
$448,098
Zostaw prośbę
Willa w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Willa
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Powierzchnia 214 m²
Prywatna rezydencja z widokiem na morzeOferujemy Państwu ekskluzywną sprzedaż całkowicie pry…
$1,74M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Mieszkanie 4 pokoi
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 225 m²
Piętro 1/2
Villa Stanežiče jest nowoczesnym, wysokim standardem czteroapartamentowy dom częściowo oddzi…
$1,10M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AGENCIJA Elite
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
LDV InvestLDV Invest
Willa w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Willa
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Powierzchnia 286 m²
Nowoczesny dom w centrum LublanyW dogodnej lokalizacji, w pobliżu centrum, nowoczesny dom z …
$2,34M
Zostaw prośbę
Dom w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Dom
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Powierzchnia 225 m²
Liczba kondygnacji 3
Dom w 5 minut spacerem od Tivoli Center i Park, LubljanaOddzielony dom w cichej zielonej oko…
$760,233
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Mieszkanie
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Powierzchnia 153 m²
Piętro 1/3
Nowoczesny apartament trzypokojowy z dużym tarasem letnim i widokiem na zamek Lubljana i Mou…
$1,15M
Zostaw prośbę
Dom w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Dom
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Powierzchnia 263 m²
Dom w centrum LublanaW jednej z najbardziej atrakcyjnych dzielnic Ljublany, w spokojnej częś…
$2,41M
Zostaw prośbę
Willa w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Willa
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Powierzchnia 109 m²
Dom z widokiem na morze otoczony gajami oliwnymiOddzielnie stojący częściowo odnowiony kamie…
$1,16M
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Mieszkanie
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Powierzchnia 87 m²
Piętro 1/3
Nowe urządzone mieszkanie w Lublanie, w pierwszym biofilicznym LCD w SłoweniiDwupokojowe mie…
$529,612
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Mieszkanie
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Powierzchnia 87 m²
Piętro 1/3
Nowe urządzone mieszkanie w Lublanie, w pierwszym biofilicznym LCD w SłoweniiDwupokojowe mie…
$529,004
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Mieszkanie 4 pokoi
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Jest to wyjątkowa okazja, aby kupić piękne mieszkanie w jednej z najbardziej pożądanych dzie…
$723,479
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AGENCIJA Elite
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Penthouse w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Penthouse
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 298 m²
WYŁĄCZENIE: PENTHOUSE DUPLEX Z WIDOKIEM KASTLI LJUBLJANALokalizacja: Ljubljana- Trnovo, blis…
$3,65M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
MILARO d.o.o.
Języki komunikacji
English
Willa w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Willa
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Powierzchnia 208 m²
Exclusive nowoczesny dom z pięknym widokiem na Koper i TriesteDom z pięknym otwartym widokie…
$1,04M
Zostaw prośbę
Dom w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Dom
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Powierzchnia 286 m²
Nowoczesny dom w centrum LublanyW dogodnej lokalizacji, w pobliżu centrum, nowoczesny dom z …
$2,34M
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Mieszkanie
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Powierzchnia 452 m²
Piętro 6/7
Nowy apartament klasy premium w centrum LublanyW samym sercu stolicy sprzedajemy wyłącznie n…
$4,58M
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Mieszkanie
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Powierzchnia 91 m²
Apartament z trzema sypialniami w jednym z najbardziej popularnych miejsc w Lublanie, w Beji…
$626,086
Zostaw prośbę
Willa w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Willa
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 720 m²
Aparthotel przed Aqualune Water Park.Kompleks turystyczny 7 apartamentów (6 apartamentów i j…
$1,86M
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Mieszkanie
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Powierzchnia 168 m²
Nowy czteropokojowy apartament z atrium w Lublanie.Parmova Street to nowa miejska dzielnica …
$799,710
Zostaw prośbę
Willa w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Willa
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Powierzchnia 225 m²
Liczba kondygnacji 3
Dom w 5 minut spacerem od Tivoli Center i Park, LubljanaOddzielony dom w cichej zielonej oko…
$767,857
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Mieszkanie
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Powierzchnia 205 m²
ABOWE- STANDARDOWY APARTAMENT - Lokalizacja SEARCHABLELokalizacja: Ljubljana- BežigradRok bu…
$1,04M
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
MILARO d.o.o.
Języki komunikacji
English
Willa w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Willa
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Powierzchnia 163 m²
Zwracamy Państwa uwagę na pięć nowych domów od słynnego producenta Lumar, znajduje się w cic…
$952,986
Zostaw prośbę
Willa w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Willa
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Powierzchnia 263 m²
Dom w centrum LublanaW jednej z najbardziej atrakcyjnych dzielnic Ljublany, w spokojnej częś…
$2,40M
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Mieszkanie
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Powierzchnia 92 m²
Apartament w jednym z najbardziej popularnych kompleksów mieszkalnych na wybrzeżu Adriatyku.…
$751,985
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Mieszkanie
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Powierzchnia 90 m²
Apartament z trzema sypialniami w jednym z najbardziej popularnych miejsc w Lublanie, w Beji…
$629,052
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Mieszkanie 4 pokoi
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 277 m²
Piętro 3/4
Ten w pełni odnowiony apartament położony jest w tętniącej życiem mestni trg centrum miasta …
$1,46M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AGENCIJA Elite
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Willa w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Willa
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Powierzchnia 348 m²
Dom z basenem i widokiem na Morze AdriatyckieOferujemy Państwu piękny dom w cichym miejscu z…
$1,72M
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Mieszkanie
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Powierzchnia 120 m²
Elegancki przestronny apartament na słoweńskim wybrzeżu AdriatykuW prestiżowej dzielnicy Por…
$1,02M
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Lublana, Słowenia

z garażem
z Taras
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się