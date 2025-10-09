Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Słowacja
  3. Kraj bratysławski
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Kraj bratysławski, Słowacja

Bratysława
4
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
6 obiektów total found
Mieszkanie w Bratysława, Słowacja
Mieszkanie
Bratysława, Słowacja
Powierzchnia 96 m²
# 1524.To jak eleganckie mieszkanie z trzema sypialniami w kulcie, Sky Park.Ten prestiżowy o…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Dúbravka, Słowacja
Mieszkanie 3 pokoi
Dúbravka, Słowacja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
🏢 Przestronne 4-pokojowe mieszkanie na sprzedaż w okolicy Dubravka, Bratysława📌 Cechy:• Powi…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Karlova Ves, Słowacja
Mieszkanie
Karlova Ves, Słowacja
Продается просторная, солнечная 3 -комнатная квартира с кондиционером. Площадь квартиры: 111…
$476,973
Zostaw prośbę
Monte OnlineMonte Online
Mieszkanie w Jakubov, Słowacja
Mieszkanie
Jakubov, Słowacja
# 2020E.🏡 Apartamenty na sprzedaż w Nowobudovi w Jakubov (Malacki, Bilja Bratislavi)Propode …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Podunajské Biskupice, Słowacja
Mieszkanie 4 pokoi
Podunajské Biskupice, Słowacja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 4/8
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Podunajské Biskupice, Słowacja
Mieszkanie 3 pokoi
Podunajské Biskupice, Słowacja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 76 m²
Piętro 3/13
2028E. 🏢 3-pokojowe mieszkanie na sprzedaż bez naprawy w Podunai Biskupitsy (dzielnica Dolné…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Century 21Century 21

Parametry nieruchomości w Kraj bratysławski, Słowacja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się