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Bungalow na sprzedaż w Słowacja

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1 obiekt total found
Bungalow 5 pokojów w Mala Ida, Słowacja
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Bungalow 5 pokojów
Mala Ida, Słowacja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 907 m²
Architect- Zaprojektowane pasywne drewniane Dom przy lesie - Panský les, Malá IdaZaprojektow…
$1,02M
VAT
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Parametry nieruchomości w Słowacja

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