Programy imigracyjne w Sierra Leone

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Obywatelstwo
Obywatelstwo w Sierra Leone
Obywatelstwo w Sierra Leone
Sierra Leone Sierra Leone
od
$65,000
Typ programu imigracyjnego Obywatelstwo
Termin odbioru od 2 miesięcy
Sierra Leone oferuje obywatelstwo cudzoziemcom inwestując w gospodarkę kraju. Istnieją dwa sposoby, pierwszy jest do non-zwrotny wkład od 140 000 dolarów i natychmiast uzyskać paszport. Proces trwa od dwóch miesięcy. Inwestowanie w złoto jest drugim sposobem uzyskania obywatelstwa. Inw…
Agencja
Consulting VP Park SRL
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Agencja
Consulting VP Park SRL
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