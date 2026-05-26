Obywatelstwo w Sierra Leone

Informacje o programie imigracyjnym

Sierra Leone oferuje obywatelstwo cudzoziemcom inwestując w gospodarkę kraju. Istnieją dwa sposoby, pierwszy jest do non-zwrotny wkład od 140 000 dolarów i natychmiast uzyskać paszport. Proces trwa od dwóch miesięcy.

Inwestowanie w złoto jest drugim sposobem uzyskania obywatelstwa.

Inwestor kupuje jeden kilogram złota i staje się stałym rezydentem. Po jakimś czasie ma możliwość ubiegania się o obywatelstwo.

Inwestycje w złoto stanowią główną część portfela inwestorów długoterminowych. Jest to zabezpieczenie, które oszczędza pieniądze inwestorów przed dewaluacją, inflacją i załamaniem się rynku.

Zalety inwestowania w złoto:

Wiarygodność. Złoto pozostaje cenne nawet w czasach niestabilności gospodarczej.

Wzrost w perspektywie długoterminowej: w ciągu ostatnich 50 lat, złoto wzrosło w cenie 20 razy.

Wysoka płynność. Złoto jest rozpoznawane na całym świecie, może być zamienione na pieniądze w prawie każdym kraju.

dywersyfikacja portfeli. Złoto jest słabo skorelowane z innymi aktywami, takimi jak akcje lub obligacje. Jest on stosowany w celu zmniejszenia ryzyka portfela inwestycyjnego.

Niska zmienność. Złoto jest mniej narażone na ryzyko zewnętrzne i nie zależy od decyzji politycznych i gospodarczych poszczególnych krajów.

Istnieje kilka sposobów inwestowania w złoto, takich jak wymiany funduszy lub zapasów firm wydobywczych złoto. Ale najbardziej niezawodny jest zakup fizycznego złota: bulion, monety, biżuteria. W mniejszym stopniu zależy to od wahań rynkowych, ponieważ metal jest rzeczywistym atutem, który sam w sobie ma wartość.

Inwestowanie w złoto fizyczne na specjalnych warunkach jest oferowane przez Sierra Leone, największego państwa wydobywczego złota w Afryce Zachodniej. Przy zakupie od 1 kg złota inwestor otrzymuje zniżkę w wysokości 2% wartości rynkowej i zezwolenie na pobyt stały w kraju, a następnie może ubiegać się o obywatelstwo.

Program rezydentury Sierra Leone nazywa się Go- For- Gold. Jakość sztab złota zakupionych przez inwestora jest potwierdzona certyfikatem LBMA Good Delivery List od niezależnego stowarzyszenia metali szlachetnych.

Inwestor otrzymuje status stałego rezydenta wraz z członkami rodziny. Do wniosku można dodać małżonka, dzieci poniżej 18 roku życia, rodziców głównego wnioskodawcy oraz męża lub żonę. Nie jest konieczne udowodnienie, że krewni są finansowo zależni od głównego wnioskodawcy.

W celu uzyskania zezwolenia na pobyt stały inwestor kupuje złoto o czystości 99,9% i uiszcza opłaty. Waga złota i wysokość opłat zależy od liczby osób we wniosku:

tylko jeden wnioskodawca - 1 kg złota i $65,000;

Wnioskodawca i 3 członkowie rodziny - 1 kg złota i 75.000 dolarów;

Kandydat i 7 członków rodziny - 2 kg złota i $100,000

Cena złota zależy od ceny rynkowej w dniu zakupu.

Cudzoziemiec zbiera pakiet dokumentów, który obejmuje:

dowód tożsamości, taki jak paszport lub dowód osobisty;

fotografii cyfrowej;

Świadectwa urodzenia i małżeństwa, jeżeli wniosek obejmuje członków rodziny.

Nie musisz przyjeżdżać do Sierra Leone, dokumenty są przekazywane zdalnie. Podczas rozpatrywania wniosku pieniądze są przechowywane na specjalnym koncie w lokalnym banku. Jeżeli stałe miejsce zamieszkania nie zostanie zatwierdzone, cała kwota zostanie zwrócona inwestorowi.

Status uzyskuje się w ciągu dwóch miesięcy. W tym czasie należy przygotować dokumenty, uiścić opłaty, poddać się kontroli bezpieczeństwa.

Po zakupie złoto znajduje się w skarbcu Banku Centralnego Sierra Leone od pięciu lat. Inwestor otrzymuje certyfikat złotego depozytu i ubezpieczenie. W ciągu pięciu lat można sprzedać złoto i zwrócić zainwestowane pieniądze.

Dokument pobytowy jest ważny na czas nieokreślony. Utrzymanie statusu życia w kraju nie jest konieczne.

Jak uzyskać obywatelstwo Sierra Leone

Inwestor może ubiegać się o obywatelstwo w ramach przyspieszonej procedury, jeśli dokonuje bezzwrotnego wkładu w wysokości 140 000 dolarów dla gospodarki kraju. Dla każdego członka rodziny w aplikacji, wymagania inwestycyjne zwiększają się o $10,000. Cały proces trwa od dwóch miesięcy.

Inwestycje są przekazywane na konto rządowe, a pieniądze idą na realizację projektów krajowych.

Jeżeli wniosek o obywatelstwo nie zostanie zatwierdzony, cudzoziemiec zwróci inwestycję w całości, z wyjątkiem prowizji bankowych.

Pozbawienie obywatelstwa po jego przyznaniu nie jest przewidziane w przepisach Sierra Leone. Ale status nie zostanie przyznany, jeśli cudzoziemiec nie przeszedł kontroli bezpieczeństwa. Interpol wydał nakaz aresztowania.

Jak długo ważny jest paszport Sierra Leone?

Inwestorzy są pełnoprawnymi obywatelami kraju. Paszport uzyskany w drodze inwestycji nie różni się od paszportu w drodze urodzenia lub naturalizacji. Dokument jest ważny przez pięć lat, a następnie może być odnowiony online - nie trzeba przyjeżdżać do kraju.

Nie trzeba rezygnować z rosyjskiego paszportu. Prawo Sierra Leone zezwala na wielokrotne obywatelstwo. Status jest dziedziczony: dzieci inwestora automatycznie stają się obywatelami Sierra Leone.

Program jest dostępny dla obywateli wszystkich krajów, w tym sankcji.

Korzyści z obywatelstwa w Sierra Leone

1. Potencjał wzrostu inwestycji. Istnieje aktywna dynamika wzrostu wartości złota w ciągu ostatnich 3 lat.

Wahania ceny złota są słabsze od papierów wartościowych i walut.

Po uzyskaniu stałego miejsca zamieszkania lub obywatelstwa, inwestor może kupić do 20 kg złota Sierra Leone z 2% zniżką LBME, jako członek klubu Go- For- Gold. Zniżka ma 5 lat.

2. Możliwość uzyskania zezwolenia na pobyt dla Rosjan i Białorusinów w Unii Europejskiej. Na przykład po 2022 r. niektóre kraje zaprzestały wydawania zezwoleń na pobyt inwestorom posiadającym rosyjskie paszporty. Rosjanie mogą ubiegać się o drugi paszport. Na przykład dzięki obywatelstwu Sierra Leone w Grecji dostępne jest zezwolenie na pobyt.

3. Nowe miejsca podróży. Sierra Posiadacze paszportu Leone odwiedzają 68 krajów bez wizy. Na przykład Malezja i Singapur. Wiza Schengen wydawana jest na okres do pięciu lat, a wiza B-1 / B-2 w Stanach Zjednoczonych na trzy lata.

4. Dostęp do usług bankowych. Mieszkańcy Sierra Leone mogą otwierać konta bankowe, przechowywać oszczędności i dokonywać międzynarodowych przelewów. Banki nie wymieniają się informacjami podatkowymi i finansowymi z innymi krajami.

5. Nie ma podatku od dochodów uzyskanych poza Sierra Leone. Aby zostać rezydentem podatkowym kraju, musisz spędzać więcej niż 182 dni w roku na jego terytorium. Ale życie w kraju jest prawem, a nie obowiązkiem inwestora.

Najważniejsze w inwestowaniu w złoto w Sierra Leone

Złoto rośnie w dłuższej perspektywie, co czyni go wiarygodnym atutem dla dywersyfikacji portfeli i ochrony przed niestabilności gospodarczej. Poprzez program Go- For- Gold można kupić złoto i uzyskać stałe miejsce zamieszkania w Sierra Leone. Cały proces odbywa się zdalnie. Wraz z inwestorem członkowie rodziny mogą ubiegać się o status. Złoto musi być przechowywane w rządowym skarbcu przez pięć lat, po czym może być sprzedane i zwrócone. Cudzoziemcy posiadający stałe miejsce zamieszkania będą mogli uzyskać obywatelstwo Sierra Leone w ramach przyspieszonej procedury. Nie musisz oddawać pierwszego paszportu. Sierra Obywatelstwo leone pozwala na bezwizową podróż do 68 krajów i usług bankowych.

Sierra Leone jest członkiem kilku organizacji międzynarodowych, w tym Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Afrykańskiej, Wspólnoty Gospodarczej Afryki Zachodniej (ECOWAS) i Wspólnoty Narodów Zjednoczonych.

Obywatelstwo tego kraju pozwoli Ci korzystać ze wszystkich korzyści i możliwości dla biznesu w cywilizowanych krajach afrykańskich.