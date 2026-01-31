Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Serbia
  3. Varvarin Municipality
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Varvarin Municipality, Serbia

1 obiekt total found
Industrial Production Complex with private 630KVA Substation - Serbia w Varvarin selo, Serbia
UP UP
Industrial Production Complex with private 630KVA Substation - Serbia
Varvarin selo, Serbia
Powierzchnia 2 500 m²
Liczba kondygnacji 2
Zespół Produkcji Przemysłowej z Private 630 kVA Substation - SerbiaLokalizacja: Środkowa Ser…
$645,010
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
English
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się