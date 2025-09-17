Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Serbia
  3. Nisz
  4. Komercyjne
  5. Gotowy biznes

Biznes na sprzedaż w Nisz, Serbia

DEVELOPMENT PROJECT w Nisz, Serbia
DEVELOPMENT PROJECT
Nisz, Serbia
Powierzchnia 51 000 m²
Wprowadzenie projektu rozwojowego.Elektrownia słoneczna o mocy 4,5 MW, dla której już zapewn…
$815,014
