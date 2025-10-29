Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Serbia Centralna, Serbia

Nieruchomości komercyjne 2 000 m² w Belgrad, Serbia
Nieruchomości komercyjne 2 000 m²
Belgrad, Serbia
Powierzchnia 2 000 m²
$4,30M
DEVELOPMENT PROJECT w Gornja Satornja, Serbia
DEVELOPMENT PROJECT
Gornja Satornja, Serbia
Przedstawiamy projekt rozwojowy.Elektrownia słoneczna o mocy 10 MW jest własnością właścicie…
$1,82M
DEVELOPMENT PROJECT w Vukosavci, Serbia
DEVELOPMENT PROJECT
Vukosavci, Serbia
Przedstawiamy projekt rozwojowy.Elektrownia słoneczna o mocy 10 MW, podczas gdy pozwolenie G…
$1,82M
DEVELOPMENT PROJECT w Crvena Jabuka, Serbia
DEVELOPMENT PROJECT
Crvena Jabuka, Serbia
Powierzchnia 150 000 m²
Wprowadzenie projektu rozwojowego.Elektrownia słoneczna 10 MW. Zawarto 30-letnią umowę najmu…
$1,82M
DEVELOPMENT PROJECT w Nisz, Serbia
DEVELOPMENT PROJECT
Nisz, Serbia
Powierzchnia 51 000 m²
Wprowadzenie projektu rozwojowego.Elektrownia słoneczna o mocy 4,5 MW, dla której już zapewn…
$815,014
Nieruchomości inwestycyjne 2 619 m² w Kopaonik, Serbia
Nieruchomości inwestycyjne 2 619 m²
Kopaonik, Serbia
Sypialnie 60
Liczba łazienek 60
Powierzchnia 2 619 m²
Unikalny projekt na jednej z najpiękniejszych gór w Serbii. Projekt w trakcie budowy znajduj…
$6,05M
READY AGRICULTURAL BUSINESS w Zemun Urban Municipality, Serbia
READY AGRICULTURAL BUSINESS
Zemun Urban Municipality, Serbia
Powierzchnia 37 000 000 m²
Biznes gotowyCałkowita powierzchnia działki wynosi 3700 hektarów, w tym (przybliżony podział…
$46,20M
Nieruchomości inwestycyjne 1 864 m² w Nisz, Serbia
Nieruchomości inwestycyjne 1 864 m²
Nisz, Serbia
Powierzchnia 1 864 m²
Przestrzeń biznesowa i mieszkalna w Nis, wyjątkowe rozwiązania architektoniczne (system choi…
$536,792
