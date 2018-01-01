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Saint Kitts & Nevis Citizenship

Basseterre Basseterre
Termin odbioru: od 4 miesięcy
Koszty: od
€227,780
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Saint Kitts & Nevis Citizenship
Obywatelstwo
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Opis Opis
Korzyści Korzyści

O programie

Страны Карибского басейна сейчастановятся одним из самых популярных направлений для инвестиционной имиграции. Программы карибского гражданства являются клчом ко многим возможностям. Мы предлагаем множество преимуществ при сравнительно низкой стомости инвестиций и скорости получения паспорта. 

Преимущества : 

  • Экономически эфффективным
    • Инвестиции начинаются от $100 000
  • Безвизовый режим по всему миру

    • В том числе страны Шенгенской зоны Европы, Великобритания, Сингапур.

  • Быстрая обработка

    • Паспорт приобретается всего за 2-4 месяца.

  • Вся семья имеет право

    • Гражданство может получить вся семья, включая детей, братьев, сестери родителей.

  • Привлекательный налоговый режим

    • Справедливый налоговый режим без единого налога на прибыль, наследство или дарение во всем мире.

  • Инвестиции требуются только после одобрения

    • Инвестируйте только после получения одобрения заявления на получение гражданства.

  • Безопасность для вашей семьи

    • «План Б» на случай экономических и политическх потрясений

  • Конфиденциальность

    • Неразглашение персональных данных третьим лицам, сохранение конфиденциальности клиента.

 

Программа гражданства Сент-Китс и Невис: 

  • Пожертвование правительству 
    • Невозвратное пожертвование на вклад в устойчивое развитие островного государства (SISC) — 250 000 долларов США 1 заявителя, а на семью до 4 челволвок 0.
  • Инвестиции в недвижимость 
    • Ознакомьтесь с вариантом инвестиций ниже 

Преимущества 

  • Паспорт Сент-Китса и Невиса выдается через 4-6 месяцев.
  • Безвизовый доступ в 152 страны мира, включая Европейский Соз, Великобританию, Гонконг и Сингапур.
  • Граждане не несут налоговой ответственности - нет налога на богатство, подарки, наследство, иностранные доходы или прирост катапала.
  • Не требуется физическое проживание с возможностью получения паспорта удаленно.
  • Мультивиза в Соединенные Штаты Америки на срок до 10 лет.
  • Возможность проживания в Великобритании 6 месяцев в году. 

 

Korzyści
Termin odbioru
Termin odbioru
od 4 miesięcy
Koszty
Koszty
od
€227,780
Dodatkowy dochód
Dodatkowy dochód
Tak
Wjazd bez wiz
Wjazd bez wiz
Wjazd bez wiz
Albania, Andora, Angola, Antigua i Barbuda, Argentyna, Armenia, Australia, Austria, Bahamy, Bangladesz, Barbados, Białoruś, Belgia, Belize, Benin, Bhutan, Boliwia, Bośnia i Hercegowina, Botswana, Brazylia, Bułgaria, Burkina Faso, Burundi, Kambodża, Kamerun, Republika Zielonego Przylądka, Chile, Kolumbia, Komory, Kongo, Republika Demokratyczna, Kostaryka, Chorwacja, Kuba, Cyprus, Czechy, Dżibuti, Roseau, Republika Dominikańska, Ekwador, Salwador, Gwinea Równikowa, Estonia, Etiopia, Fidżi, Finlandia, Francja, Gabon, Gambia, Gruzja, Niemcy, Ghana, Grecja, Grenada, Gwatemala, Gwinea, Gwinea Bissau, Gujana, Haiti, Honduras, Hongkong, Węgry, Islandia, Indie, Iran, Irlandia, Izrael, Włochy, Jamajka, Jordania, Kazachstan, Kenia, Kiribati, Kosowo, Biszkek, Laos, Łotwa, Liban, Lesotho, Liechtenstein, Biełaja Kalitwa, Luksemburg, Makau, Madagaskar, Malawi, Malezja, Malediwy, Malta, Mauretania, Mauritius, Mikronezja, Mołdawia, Monako, Czarnogóra, Mozambik, Nepal, Holandia, Nikaragua, Nigeria, Macedonia, Norwegia, Pakistan, Palau, Terytoria Palestyńskie, Panama, Papua Nowa Gwinea, Peru, Filipiny, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, Rwanda, Saint Lucia, Samoa, San Marino, Arabia Saudyjska, Senegal, Serbia, Seszele, Sierra Leone, Singapur, Słowacja, Słowenia, Wyspy Salomona, Korea Południowa, Sudan Południowy, Hiszpania, Sri Lanka, Saint Vincent and the Grenadines, Surinam, Szwecja, Szwajcaria, Republika Chińska, Tanzania, Tajlandia, Timor Wschodni, Togo, Tonga, Trinidad i Tobago, Tunezja, Tuvalu, Turcja, Uganda, Ukraina, Wielka Brytania, Urugwaj, Uzbekistan, Vanuatu, Stolica Apostolska (Państwo Watykańskie), Wenezuela, Wietnam, Zambia, Zimbabwe
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Saint Kitts & Nevis Citizenship
Basseterre Basseterre
od
€227,780
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