Saint Kitts & Nevis Citizenship

Страны Карибского басейна сейчастановятся одним из самых популярных направлений для инвестиционной имиграции. Программы карибского гражданства являются клчом ко многим возможностям. Мы предлагаем множество преимуществ при сравнительно низкой стомости инвестиций и скорости получения паспорта.
Преимущества :
В том числе страны Шенгенской зоны Европы, Великобритания, Сингапур.
Паспорт приобретается всего за 2-4 месяца.
Гражданство может получить вся семья, включая детей, братьев, сестери родителей.
Справедливый налоговый режим без единого налога на прибыль, наследство или дарение во всем мире.
Инвестиции требуются только после одобрения
Инвестируйте только после получения одобрения заявления на получение гражданства.
Безопасность для вашей семьи
«План Б» на случай экономических и политическх потрясений
Неразглашение персональных данных третьим лицам, сохранение конфиденциальности клиента.
Программа гражданства Сент-Китс и Невис:
Преимущества