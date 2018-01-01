Saint Kitts & Nevis Citizenship

O programie

Страны Карибского басейна сейчастановятся одним из самых популярных направлений для инвестиционной имиграции. Программы карибского гражданства являются клчом ко многим возможностям. Мы предлагаем множество преимуществ при сравнительно низкой стомости инвестиций и скорости получения паспорта.

Преимущества :

Экономически эфффективным Инвестиции начинаются от $100 000

Безвизовый режим по всему миру В том числе страны Шенгенской зоны Европы, Великобритания, Сингапур.

Быстрая обработка Паспорт приобретается всего за 2-4 месяца.

Вся семья имеет право Гражданство может получить вся семья, включая детей, братьев, сестери родителей.

Привлекательный налоговый режим Справедливый налоговый режим без единого налога на прибыль, наследство или дарение во всем мире.

Инвестиции требуются только после одобрения Инвестируйте только после получения одобрения заявления на получение гражданства.

Безопасность для вашей семьи «План Б» на случай экономических и политическх потрясений

Конфиденциальность Неразглашение персональных данных третьим лицам, сохранение конфиденциальности клиента.



Программа гражданства Сент-Китс и Невис:

Пожертвование правительству Невозвратное пожертвование на вклад в устойчивое развитие островного государства (SISC) — 250 000 долларов США 1 заявителя, а на семью до 4 челволвок 0.

Инвестиции в недвижимость Ознакомьтесь с вариантом инвестиций ниже



Преимущества