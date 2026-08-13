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Magazyny na sprzedaż w Zhukovsky, Rosja

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1 obiekt total found
Magazyn 11 000 m² w Żukowski, Rosja
Magazyn 11 000 m²
Żukowski, Rosja
Powierzchnia 11 000 m²
Piętro 1
Kompleks nieruchomości składający się z 20 nieruchomości znajdujących się na dwóch sąsiadują…
$8,49M
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