Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. Yantarny
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Yantarny, Rosja

1 obiekt total found
Dom 1 pokój w Yantarny, Rosja
Dom 1 pokój
Yantarny, Rosja
Pokoje 1
Powierzchnia 49 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom na sprzedaż 49 metrów kwadratowych w okolicy jeziora Sinyavino (osada Sinyavino) W pobli…
$92,199
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Yantarny, Rosja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się