Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. Vyritsa
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Vyritsa, Rosja

1 obiekt total found
Dom 4 pokoi w Vyritsa, Rosja
Dom 4 pokoi
Vyritsa, Rosja
Pokoje 4
Powierzchnia 59 m²
Piętro 1/2
W miejscowości Vyritsa, otoczony sosnami, sprzedany jest dobry dom logowania na fundamencie …
$94,038
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się