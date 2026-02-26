Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. Mieszkania
  4. Willa
  5. Taras

Wille z tarasem na sprzedaż w Rosja

Niżny Nowogród
3
Nadwołżański Okręg Federalny
31
Obwód niżnonowogrodzki
31
Willa Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Willa w Rosja
Willa
Rosja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 134 m²
Wille położone w La Finca Resort, są częścią Residential. Te nowoczesne wille są rozłożone n…
$653,325
Zostaw prośbę
Willa w Rosja
Willa
Rosja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Ten obszar mieszkalny znajduje się w Punta Prima, jednym z najbardziej znanych obszarów przy…
$612,007
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Rosja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się