Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. Tuła
  4. Komercyjne
  5. Magazyn

Magazyny na sprzedaż w Tuła, Rosja

Magazyn Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Magazyn 1 650 m² w Tuła, Rosja
Magazyn 1 650 m²
Tuła, Rosja
Powierzchnia 1 650 m²
Piętro 1
Oferujemy nowoczesny magazyn klasy B w kompleksie zaprojektowanym zgodnie z międzynarodowymi…
$29,903
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się