  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. Toksovskoe gorodskoe poselenie

Nowe budynki na sprzedaż w Toksovskoe gorodskoe poselenie

domy
1
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Wieś domków Levada
Wieś domków Levada
Wieś domków Levada
Wieś domków Levada
Wieś domków Levada
Pokaż wszystko Wieś domków Levada
Wieś domków Levada
Toksovskoe gorodskoe poselenie, Rosja
od
$44,108
Ostatnia część wioski wiejskiej "Levada", 30 km od wyścigu na północy regionu Leningradu Lokalizacja:Vsevolozhsky powiat, 30 km od CAD→ Do Petersburga można dojechać autostradą Novoprizerskoe lub drogą 41K- 065 w kierunku wsi Lehtusi.→ Infrastruktura społeczna znajduje się 10 minut jazdy od …
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się