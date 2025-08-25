Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. Starobzegokajskoe selskoe poselenie
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Starobzegokajskoe selskoe poselenie, Rosja

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Novaya Adygeya, Rosja
Mieszkanie 2 pokoi
Novaya Adygeya, Rosja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 58 m²
Piętro 9/16
Sprzedaż od właściciela!* New Adygea, Beregovaya str., 3, lit. 17.• wsparcie prawne i otwarc…
$6,63M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Starobzegokajskoe selskoe poselenie, Rosja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się