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Magazyny na sprzedaż w Sofrino, Rosja

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1 obiekt total found
Magazyn 1 670 m² w Sofrino, Rosja
Magazyn 1 670 m²
Sofrino, Rosja
Powierzchnia 1 670 m²
Piętro 1
Klasa B izolowany magazyn jest oferowany do wynajęcia. Moskiewski region, Pushkino, Sofrino,…
$12,954
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