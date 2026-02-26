Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. Wynajem krótkoterminowy
  4. Dom

Wynajem domy na jeden dzień w Rosja

Dom 1 pokój w Zelenogradsky District, Rosja
Dom 1 pokój
Zelenogradsky District, Rosja
Pokoje 1
Powierzchnia 26 m²
Liczba kondygnacji 1
Ekskluzywna oferta w ekologicznie czystym miejscu, na przedmieściach miasta kurortu Svetlogo…
$78
za noc
