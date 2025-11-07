Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. Pionierskij
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Pionierskij, Rosja

5 obiektów total found
Dom 3 pokoi w Pionerskij, Rosja
Dom 3 pokoi
Pionerskij, Rosja
Pokoje 3
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 2
$295,037
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Pionerskij gorodskoj okrug, Rosja
Dom 3 pokoi
Pionerskij gorodskoj okrug, Rosja
Pokoje 3
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
Tauhxauc swoje marzenia!! Na wybrzeżu Morza Bałtyckiego, w mieście Pioneer. Nowy dwupoziomow…
$130,308
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Pionerskij gorodskoj okrug, Rosja
Dom 3 pokoi
Pionerskij gorodskoj okrug, Rosja
Pokoje 3
Powierzchnia 126 m²
Liczba kondygnacji 2
TAUHXAUC Twój karamelo!!! Na wybrzeżu Morza Bałtyckiego, w mieście Pioneer. Nowy dwupoziomow…
$158,582
Zostaw prośbę
Tut TravelTut Travel
Dom 3 pokoi w Pionierskij, Rosja
Dom 3 pokoi
Pionierskij, Rosja
Pokoje 3
Powierzchnia 57 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom na sprzeda? 57 metrów kwadratowych w nieruchomoœci na dzia? ce 5.25 akrów ziemi w Pioner…
$92,199
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Pionierskij, Rosja
Dom 5 pokojów
Pionierskij, Rosja
Pokoje 5
Powierzchnia 548 m²
Liczba kondygnacji 3
Luxurious house on the Baltic Sea coast. A unique, inimitable offer that does not require lo…
$871,588
Zostaw prośbę
