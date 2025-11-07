Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. Pionerskij
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Pionerskij, Rosja

2 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Pionerskij, Rosja
Dom 3 pokoi
Pionerskij, Rosja
Pokoje 3
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 2
$295,037
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Pionierskij, Rosja
Dom 3 pokoi
Pionierskij, Rosja
Pokoje 3
Powierzchnia 57 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom na sprzeda? 57 metrów kwadratowych w nieruchomoœci na dzia? ce 5.25 akrów ziemi w Pioner…
$92,199
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się