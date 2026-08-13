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Magazyny na sprzedaż w Oktyabrskiy, Rosja

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1 obiekt total found
Magazyn 1 594 m² w Mihnevo, Rosja
Magazyn 1 594 m²
Mihnevo, Rosja
Powierzchnia 1 594 m²
Piętro -1
Dwa wyciągi w strefie wysokiego składowania (1,5 tony) oraz strefa załadunku i rozładunku z …
$16,107
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